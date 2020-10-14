Бущан назвав складову успіху у грі проти Іспанії

Гравців збірної України у матчі проти Іспанії терпіли та билися заради результату.

Про це розповів голкіпер національної команди Георгій Бущан.

"Ми виходили з того, як грають іспанці. Ми не можемо сьогодні грати у свій футбол. Довелося перебудуватися і діяти простіше. Думаю, іспанці не були до цього готові. Не хочу, щоб ця перемога була єдиною. Всі терпіли і билися заради такого результату.

Важливо: Бущан - найкращий гравець матчу Україна - Іспанія за версією авторитетного видання

Мій кураж? Це така справа. Я теж працюю. Сьогодні удача була на нашому боці. Ми професіонали, повинні підлаштовуватися під кожного суперника. Це принесло перемогу.

Що стосується критики, то мені все одно. Я знаю, як працює команда. За наше терпіння і страждання на полі фортуна нас віддячила. Залишилося ще дві гри, вся боротьба у групі попереду.

Чи віддам я тепер своє місце в воротах? Склалася така ситуація. Бажаю здоров'я Пятову, Луніну і Паньківу. Може я дав поживу для роздумів, але вибирати головному тренеру. Для мене важливо, щоб команда перемагала", – сказав Бущан в ефірі каналу Футбол 1