Енріке: Збірна Іспанії не змогла реалізувати свою ігрову перевагу

Збірна Іспанії потрібно підвищувати реалізацію своїх моментів.

Про це розповів головний тренер Луїс Енріке.

"Так, сьогодні не всі наші сподівання справдилися. Не все виходило з того, про що ми домовлялися. Я розчарований, але зараз результат матчу вже не зміниш. У футболі таке трапляється.

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Нам треба створювати ще більше можливостей і підвищувати їхню реалізацію. Суперник був у дещо послабленому складі порівняно з поєдинком у Мадриді, але сьогодні нам не вдалося реалізувати свою ігрову перевагу", - відзначив Енріке.