Енріке: Збірна Іспанії не змогла реалізувати свою ігрову перевагу

Джерело - uaf.uа.
Збірна Іспанії потрібно підвищувати реалізацію своїх моментів.
Про це розповів головний тренер Луїс Енріке.
"Так, сьогодні не всі наші сподівання справдилися. Не все виходило з того, про що ми домовлялися. Я розчарований, але зараз результат матчу вже не зміниш. У футболі таке трапляється.
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Нам треба створювати ще більше можливостей і підвищувати їхню реалізацію. Суперник був у дещо послабленому складі порівняно з поєдинком у Мадриді, але сьогодні нам не вдалося реалізувати свою ігрову перевагу", - відзначив Енріке.
Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.