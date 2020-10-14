Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський подякував національній команді за свято, яке вони подарували всій країні.
Про це розповів сам глава держави.
"Вітаю нашу збірну з перемогою над однією з найсильніших збірних світу — командою Іспанії! У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли! Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно!
Пишаємось вами, хлопці!", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.