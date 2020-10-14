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Зеленський привітав збірну з історичною перемогою над Іспанією

Сьогодні 08:13 1012 0
Володимир Зеленський прокоментував перемогу над Іспанією
Зеленський привітав збірну з історичною перемогою над Іспанією
#Зеленський, #Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський подякував національній команді за свято, яке вони подарували всій країні.

Про це розповів сам глава держави.

"Вітаю нашу збірну з перемогою над однією з найсильніших збірних світу — командою Іспанії! У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли! Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно!

Пишаємось вами, хлопці!", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.

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