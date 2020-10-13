Журналіст: Ротань - чудове призначення, попереду випробування Мальтою

Одне з найкращих поколінь в історії українського футболу пролітає повз Євро-2021 U-21.

Про це заявив журналіст Андрій Шахов.

"Ротань знову програв. Тепер Північній Ірландії, у якій до цього була лише одна перемога над Мальтою (в іншому матчі з Мальтою - нічия). Тим самим збірна втратила будь-які шанси потрапити на молодіжний ЧЄ.

Але тренер і відповідальні люди в федерації будуть нам продовжувати розповідати, що збірна додає від матчу до матчу і що вона знайшла свою гру. Чудове призначення федерації, і одне з найкращих поколінь в історії нашого футболу пролітає повз Євро. Попереду випробування Мальтою", - зазначив Шахов.