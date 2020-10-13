 Журналіст: Ротань - чудове призначення, попереду випробування Мальтою | Футбол | Champion.com.ua
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Журналіст: Ротань - чудове призначення, попереду випробування Мальтою

Вчора 22:40 1137 0
Шахов прокоментував поразку української молодіжки від Північної Ірландії U-21
Журналіст: Ротань - чудове призначення, попереду випробування Мальтою
#Ротань, #Шахов

Джерело - sport.ua.

Одне з найкращих поколінь в історії українського футболу пролітає повз Євро-2021 U-21.

Про це заявив журналіст Андрій Шахов.

"Ротань знову програв. Тепер Північній Ірландії, у якій до цього була лише одна перемога над Мальтою (в іншому матчі з Мальтою - нічия). Тим самим збірна втратила будь-які шанси потрапити на молодіжний ЧЄ.

Але тренер і відповідальні люди в федерації будуть нам продовжувати розповідати, що збірна додає від матчу до матчу і що вона знайшла свою гру. Чудове призначення федерації, і одне з найкращих поколінь в історії нашого футболу пролітає повз Євро. Попереду випробування Мальтою", - зазначив Шахов.

Раніше, українська молодіжка зазнала поразки від Північної Ірландії U-21 (0:1) в матчі відбору Євро-2021 U-21.

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