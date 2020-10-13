Супряга та Буяльський повернулися у загальну групу Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський та форвард Владислав Супряга повернулися до роботи в основній групі.

Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.

"Владислав Супряга вчора приступив до роботи в загальній групі, Віталій Буяльський – позавчора.

Олександр Тимчик приступив до бігової роботи, але роботу з м'ячем ще не виконує.

У Микити Бурди зняли гіпс з ноги, тепер він носить спеціальний ортопедичний чобіт – ортез для фіксації гомілковостопного суглоба, на який вже можна ставати", - відзначив Шморгун.