Супряга та Буяльський повернулися у загальну групу Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський та форвард Владислав Супряга повернулися до роботи в основній групі.
Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.
"Владислав Супряга вчора приступив до роботи в загальній групі, Віталій Буяльський – позавчора.
Олександр Тимчик приступив до бігової роботи, але роботу з м'ячем ще не виконує.
У Микити Бурди зняли гіпс з ноги, тепер він носить спеціальний ортопедичний чобіт – ортез для фіксації гомілковостопного суглоба, на який вже можна ставати", - відзначив Шморгун.
Нагадаємо, матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів.