Україна - Іспанія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна України має незначні шанси на перемогу в матчі Ліги Націй проти збірної Іспанії.
Так, фахівці букмекерської команії Betwinner оцінюють перемогу підопічних Шевченка коефіцієнтом 9,7. Перемога Іспанії - 1,3. Нічия - 5,75.
Нагадаємо, матч групи А4 Ліги Націй Україна - Іспанія відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
|Ліга Націй. Група А4, 4-й тур
|13 жовтня 2020 року, 21:45
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Збірна України - збірна Іспанії
|НСК Олімпійський, Київ
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Betwinner: 7,8 - 5,3 - 1,38