Україна - Іспанія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України має незначні шанси на перемогу в матчі Ліги Націй проти збірної Іспанії.

Так, фахівці букмекерської команії Betwinner оцінюють перемогу підопічних Шевченка коефіцієнтом 9,7. Перемога Іспанії - 1,3. Нічия - 5,75.

Нагадаємо, матч групи А4 Ліги Націй Україна - Іспанія відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.