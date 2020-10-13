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Шевченко: Будемо боротися до кінця, щоб залишитися в еліті Ліги націй

Сьогодні 08:29 1165 0
Андрій Шевченко прокоментував матч проти Іспанії
Шевченко: Будемо боротися до кінця, щоб залишитися в еліті Ліги націй
#УАФ, #Шевченко, #Україна

Джерело - УАФ.

Величезним успіхом для збірної України буде можливість залишитися в еліті Ліги націй.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ситуація змінюється щомісяця. Як ми можемо взагалі судити про рівень національної команди, коли вона практично без основних гравців? Поєдинок з Іспанією дуже важливий, але через поточну ситуацію це шанс для молодих виконавців. Ми їх оцінимо на такому рівні. Для них це величезний досвід.

Що стосується трьох ігор, то наступного місяця на нас чекає практично такий самий графік із трьома матчами. Ми прагнули потрапити на цей рівень, заслужили це. Перед початком Ліги націй я говорив, що для нас величезним результатом буде затриматися тут. Ми набрали три очки, а попереду ще три гри. Будемо боротися до кінця, щоб залишитися в цій лізі", - відзначив Шевченко.

Раніше, Шевченко назвав завдання збірної України у грі проти Іспанії.

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