Пірло: Пощастило працювати з Луческу – це маестро

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло назвав найкращих тренерів, під керівництвом яких він грав.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Мені пощастило працювати з великими тренерами. Серед них був Мірча Луческу, який був одним з моїх перших тренерів в Брешії. Він був маестро.

Також Марчелло Ліппі, Карло Анчелотті, Антоніо Конте, Массіміліано Алегрі. Мені пощастило попрацювати з одними з найкращих тренерів світу. Постараюся взяти щось у кожного з них", - розповів Пірло.