Циганик: Шевченко переглянув ставлення до футболістів, декого більше ніколи не буде в збірній

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився незадоволений деякими гравцями національної команди.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Після матчу з Францією і всього збору Шевченко переглянув своє ставлення до деяких гравців.
Думаю, по наступним викликам в збірну ви зрозумієте, кого, швидше за все, більше ніколи не буде в збірній України. Можете вважати це інсайдерською інформацією", - сказав Циганик.
Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України у грі проти Іспанії.