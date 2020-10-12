Циганик: Шевченко переглянув ставлення до футболістів, декого більше ніколи не буде в збірній

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився незадоволений деякими гравцями національної команди.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Після матчу з Францією і всього збору Шевченко переглянув своє ставлення до деяких гравців.

Думаю, по наступним викликам в збірну ви зрозумієте, кого, швидше за все, більше ніколи не буде в збірній України. Можете вважати це інсайдерською інформацією", - сказав Циганик.