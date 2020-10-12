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Енріке: З нашого боку немає недооцінки збірної України

Сьогодні 15:10 775 0
Наставник збірної Іспанії відповів на запитання журналістів
Енріке: З нашого боку немає недооцінки збірної України
#Іспанія, #Україна, #Енріке

Джерело - sport.ua.

Збірна Іспанії старається до кожного матчу підходити з великою відповідальність.

Про це заявив наставник команди Луїс Енріке.

"Ми хочемо до кожного матчу підходити з великою відповідальність. Хочемо показувати свою гру і не забуваємо, що потрібно перемагати.

З нашого боку немає недооцінки. Ми відчуваємо себе, як і перед першою грою з Україною.

Кого можу виділити у складі суперника? Якщо для вас це загадка, то що про нас говорити. Можна назвати багато кого. Наприклад, Степаненко. Також у команди досвідчений тренер Андрій Шевченко", - зазначив Енріке.

Раніше, Іспанія втратила нападника і захисника перед матчем з Україною.

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