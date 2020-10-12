Енріке: З нашого боку немає недооцінки збірної України

Збірна Іспанії старається до кожного матчу підходити з великою відповідальність.

Про це заявив наставник команди Луїс Енріке.

"Ми хочемо до кожного матчу підходити з великою відповідальність. Хочемо показувати свою гру і не забуваємо, що потрібно перемагати.

З нашого боку немає недооцінки. Ми відчуваємо себе, як і перед першою грою з Україною.

Кого можу виділити у складі суперника? Якщо для вас це загадка, то що про нас говорити. Можна назвати багато кого. Наприклад, Степаненко. Також у команди досвідчений тренер Андрій Шевченко", - зазначив Енріке.