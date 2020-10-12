Циганков: Ганьба для футболістів, Франція обіграла нас, як дітей

Збірна Україна високо підняла планку, тому такі рахунки як проти Франції (1:7) недозволені.

Про це заявив півзахисник збірної України Віктор Циганков.

"Упевнений, що це ганьба для нас, для футболістів. Ми розуміємо, проти кого граємо, клас гравців суперника набагато вище, ніж наш. Якщо чесно, обіграли нас, як дітей. Наша збірна високо підняла планку, тому такі рахунки недозволені для нашої збірної.

У моменті з моїм голом була зона, де можна було отримати м'яч, був простір, куди рухатися, був момент для удару. Нічого надприродного", - сказав Циганков.