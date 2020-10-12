Шеф-редактор Чемпіона став комерційним директором Карпат

Шеф-редактор Champin.com.ua Дмитро Копій став комерційним директором Карпат.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку клубу Сергій Болотніков.

"Знайомтесь, якщо хтось раптом не знає – Дмитро Копій, новий комерційний директор Карпат. Людина з колосальним досвідом. В першу чергу, як медіаменеджер – засновник Sport.ua, бос спортивної редакції Obozrevatel.com і директор з розвитку усього сайту, шеф-редактор Sportarena.com і власник Champion.com.ua. Ну але журналістів в Карпатах – як туристів на площі Ринок. Тому для мене більш цінним є його досвід в футбольному менеджменті (віцепрезидент Федерації футзалу Києва, керівник з розвитку та інформаційної політики Асоціації футзалу України), у важливих для клубу сервісах (Ticketforevent) і, власне, в комерції (мав свій інтернет-магазин спортивного одягу Kuberten.com.ua під час Євро-2012). А ще – він найкраще з нас грає в футбол і є моїм давнім другом. Це людина, в надійності, впертості, працьовитості та ідейності якої неможливо сумніватися", - зазначив Болотніков на своїй сторінці у Facebook.