 Шевченко: Чемпіонат України збірній зараз нічого не дає | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Надаль знищив Джоковича і виграв Ролан Гаррос
Вчора 19:16 964
Шевченко: Чемпіонат України збірній зараз нічого не дає
Сьогодні 10:25 76
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:12 9414
Лейкерс стали чемпіонами НБА
Сьогодні 08:24 455
Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE
Сьогодні 07:35 391
Франція зіграла внічию з Португалією, Данія розгромила Ісландію. Результати 3 туру Ліги націй
Вчора 23:39 724
Англія переграла Бельгію, Норвегія знищила Румунію. Результати 3 туру Ліги націй
Вчора 20:55 821
Аталанта не входить навіть до ТОП-10 по зарплатах у Серії А
Вчора 18:25 869
Гамільтон виграв Гран-прі Німеччини та повторив рекорд Шумахера
Вчора 17:39 471
Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер
Вчора 12:57 6491
Блоги
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
08.10.2020 12:26 6310
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
08.10.2020 11:21 1888 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:44 1607 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:01 757
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3582
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:25 Футбол Шевченко: Чемпіонат України збірній зараз нічого не дає 76
10:16 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 327034
10:12 Пряма трансляція Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 9414
10:10 Футбол Ізраїль - Чехія 1:2. Огляд матчу 238
09:55 Біатлон У Мінську затримали брата Домрачевої 257
09:40 Футбол Ісландія - Данія 0:3. Огляд матчу 289
09:25 Важка атлетика Важкоатлетка з Кропивницького встановила новий рекорд України 376
09:10 Футбол Польща - Італія 0:0. Огляд матчу 406
08:55 Баскетбол Джеймс став MVP фіналу НБА 413
08:40 Футбол Франція - Португалія 0:0. Огляд матчу 503
08:24 Баскетбол Лейкерс стали чемпіонами НБА 455
08:08 Футбол Всі футболісти збірної України отримали негативні тести на COVID-19 1291
07:35 Пряма трансляція Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE 391
07:16 Бокс Арум: Анатолій Ломаченко - найкращий тренер у світі 1262
05:55 Футбол Хорватія - Швеція 2:1. Огляд матчу 1088
11 Жовтня 2020
23:55 Футбол Леоненко: Пішли чорні дні для збірної України 2385
23:39 Футбол Франція зіграла внічию з Португалією, Данія розгромила Ісландію. Результати 3 туру Ліги націй 724
23:25 Футбол Зоря - Інгулець 3:3. Огляд матчу 2177
23:10 Футбол Вернидуб найближчим часом може очолити Рух 2361
22:55 Футбол Норвегія - Румунія 4:0. Огляд матчу 2195
22:40 Футбол Куман: Суарес міг залишитися у Барселоні 2335
22:25 Футбол Боснія і Герцеговина - Нідерланди 0:0. Огляд матчу 2305
22:10 Бокс Сепеда: Я хочу вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес 2288
21:54 Футбол Англія - Бельгія 2:1. Огляд матчу 2389
21:40 Футбол Кремінь підписав бразильського захисника 2404

Шевченко: Чемпіонат України збірній зараз нічого не дає

Сьогодні 10:25 76 0
Наставник бачить позитив у проведенні матчу з Францією
Шевченко: Чемпіонат України збірній зараз нічого не дає
#Шевченко, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не вважає, що гра з Францією була непотрібною і її потрібно було б скасувати.

Про це заявив сам фахівець.

"Вважаю, що скасовувати гру не варто. УЄФА і ФІФА докладають великих зусиль, щоб футбол тривав. Така скасування могла б стати поганим прецедентом. Ми понесли великі втрати.

Для нас грати з чемпіонами світу без своїх основних гравців фактично неможливо. Втрата одного-двох гравців серйозно впливає на якість нашої гри, а ми втратили 7-8 гравців основного складу. Довелося грати молодими хлопцями, яким по 18-19 років. Ми розуміли всю ситуацію, йшли на ризик. Я сподіваюся, що навіть граючи з таким хорошим суперником, хлопці набравшись досвіду, зрозуміють з яким настроєм треба виходити на поле і які помилки не можна допускати проти таких опонентів.

Потрібно прибрати рахунок. Ми змогли продемонструвати структурну гру, яку налагоджуємо в збірній. Ті помилки, які були допущені, це досвід, набутий хлопцями. Ми багато розбирали гру, показували, розповідали - в цьому і є позитив. Якщо не грати з такими суперниками, не помилятися, то у тебе не буде зростання. Чемпіонат України нам зараз нічого не дає. Там немає такого ритму, немає таких якісних футболістів. Вчитися в чемпіонаті України дуже важко, а на такому рівні, коли наб'єш шишок, напомиляємося, це дає результат. Так, ми понесли іміджевої шкоди, тому що 7: 1 це багато", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, Бущан - найкращий гравець збірної України в матчі з Німеччиною.

Коментарі ()