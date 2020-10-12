Шевченко: Чемпіонат України збірній зараз нічого не дає

Наставник бачить позитив у проведенні матчу з Францією

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не вважає, що гра з Францією була непотрібною і її потрібно було б скасувати.

Про це заявив сам фахівець.

"Вважаю, що скасовувати гру не варто. УЄФА і ФІФА докладають великих зусиль, щоб футбол тривав. Така скасування могла б стати поганим прецедентом. Ми понесли великі втрати. Для нас грати з чемпіонами світу без своїх основних гравців фактично неможливо. Втрата одного-двох гравців серйозно впливає на якість нашої гри, а ми втратили 7-8 гравців основного складу. Довелося грати молодими хлопцями, яким по 18-19 років. Ми розуміли всю ситуацію, йшли на ризик. Я сподіваюся, що навіть граючи з таким хорошим суперником, хлопці набравшись досвіду, зрозуміють з яким настроєм треба виходити на поле і які помилки не можна допускати проти таких опонентів. Потрібно прибрати рахунок. Ми змогли продемонструвати структурну гру, яку налагоджуємо в збірній. Ті помилки, які були допущені, це досвід, набутий хлопцями. Ми багато розбирали гру, показували, розповідали - в цьому і є позитив. Якщо не грати з такими суперниками, не помилятися, то у тебе не буде зростання. Чемпіонат України нам зараз нічого не дає. Там немає такого ритму, немає таких якісних футболістів. Вчитися в чемпіонаті України дуже важко, а на такому рівні, коли наб'єш шишок, напомиляємося, це дає результат. Так, ми понесли іміджевої шкоди, тому що 7: 1 це багато", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, Бущан - найкращий гравець збірної України в матчі з Німеччиною.