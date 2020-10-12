25 футболістів готові до матчу з Іспанією

Джерело - УАФ.

Після гри з Німеччиною футболісти національної збірної України здали ПЛР-тести і отримали негативні результати.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Таким чином, усі 25 гравців, які є в розпорядженні Андрія Шевченка готові вийти на поле в матчі Ліги Націй проти збірної Іспанії.

Увечері головна команда країни провела тренування на полі НТК ім. В. Баннікова. Гравці стартового складу матчу з Німеччиною виконували фізичні завдання, які були спрямовані на відновлення кондицій. Інші футболісти відпрацьовували контроль м’яча, гру в пас, виконуючи тактичні завдання тренерського штабу.

Нагадаємо, Бущан - найкращий гравець збірної України в матчі з Німеччиною.