Леоненко: Пішли чорні дні для збірної України

Джерело - Великий футбол.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у матчі проти Німеччини перевірив молодь.
Про це заявив колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко.
"Я не люблю вгадувати, але я вважаю, що пішли чорні дні для збірної. Уже Литви і Люксембурга немає.
Добре, що поставили на місце. Ту ж молодь перевірили. З Німеччиною відрізками збірна сподобалася", - сказав Леоненко.
Нагадаємо, Україна програла три останні матчі: Іспанії (0:4), Франції (1:7) і Німеччини (1:2).