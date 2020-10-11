Леоненко: Пішли чорні дні для збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у матчі проти Німеччини перевірив молодь.

Про це заявив колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко.

"Я не люблю вгадувати, але я вважаю, що пішли чорні дні для збірної. Уже Литви і Люксембурга немає.

Добре, що поставили на місце. Ту ж молодь перевірили. З Німеччиною відрізками збірна сподобалася", - сказав Леоненко.