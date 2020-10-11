Англія переграла Бельгію, Норвегія знищила Румунію. Результати 3 туру Ліги націй

Голанд оформив хет-трик у матчі з Румунією

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі Ліги націй УЄФА відбулися вісім матчів.

Ліга націй УЄФА

3 тур, 11 жовтня

Ліга А.

Група 1

Боснія і Герцеговина - Нідерланди 0:0

Група 2

Англія - Бельгія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Лукаку (пен), 1:1 - 39 Рашфорд (пен), 2:1 - 64 Маунт

Група 3

Хорватія - Швеція 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Влашич, 1:1 - 66 Берг, 2:1 - 84 Крамарич

Ліга В.

Група 1

Норвегія - Румунія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Голанд, 2:0 - 39 Серлот, 3:0 - 64 Голанд, 4:0 - 74 Голанд

Група 4

Фінляндія - Болгарія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Тейлор, 2:0 - 67 Єнсен

Ліга С

Група 2

Вірменія - Грузія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Байрамян, 1:1 - 46 Качарава, 1:2 - 74 Окріашвілі, 2:2 - 88 Мхітарян

Естонія - Північна Македонія 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Кууск (авт), 1:1 - 33 Саппінен, 2:1 - 61 Саппінен, 3:1 - 76 Лійвак (пен), 3:2 - 80 Пандев, 3:3 - 88 Зайков

Група 4

Литва - Білорусь 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Новіковас, 1:1 - 59 Лисакович (пен), 1:2 - 66 Сачивко, 2:2 - 75 Лаукжеміс

Раніше, Казахстан зіграв внічию з Албанією, Ірландія не здолала Вельс у Лізі націй.