Аталанта не входить навіть до ТОП-10 по зарплатах у Серії А

У списку з запасом лідирує Ювентус

В італійській Серії А найбільша зарплатна відомість в Ювентуса - 236 мільйонів євро в рік.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У складі туринців виступає і найбільш високооплачуваний гравець ліги - Кріштіану Роналду з зарплатою 31 мільйон євро в рік.

Аталанта Руслана Маліновського, незважаючи на відмінні результати в останні роки, займає лише 11-те місце з 20 в Серії А по зарплатній відомості з 42,6 мільйона євро. Зарплата самого Маліновського - 1 мільйон євро на рік.

Також в Серії А виступає ще один українець - резервний голкіпер Наполі Микита Контіні-Барановський. Його зарплата - 300 тисяч євро на рік.

Раніше, Манчестер Юнайтед оформив трансфер Траоре з Аталанти.