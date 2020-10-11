Шахтар заплатив 370 млн грн податків у сезоні 2019/20

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Донецький Шахтар представив річний фінансовий звіт за сезон 2019/20.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Доходи Шахтаря з урахуванням ПДВ склали 2 мільярди 522 мільйони гривень: 1 мільярд 256 мільйонів гривень виплати від УЄФА і ФІФА, 928 мільйонів гривень від продажу і оренди гравців.
338 мільйонів гривень донецький клуб заробив від комерційної діяльності: 275 мільйонів гривень від спонсорства та реклами, 32 мільйонів гривень від продажу квитків і абонементів, 14 мільйонів гривень від продажу атрибутики і 13 мільйонів гривень від ТБ-прав.
У сезоні 2019/20 Шахтар заплатив до державного бюджету України 370,2 мільйона гривень податків. Сума ПДФО склала 317,9 мільйона гривень.
Нагадаємо, Шахтар вміє аналізувати помилки і ставати краще, на думку Палкіна.