Шахтар заплатив 370 млн грн податків у сезоні 2019/20

338 мільйонів гривень донецький клуб заробив від комерційної діяльності

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар представив річний фінансовий звіт за сезон 2019/20.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Доходи Шахтаря з урахуванням ПДВ склали 2 мільярди 522 мільйони гривень: 1 мільярд 256 мільйонів гривень виплати від УЄФА і ФІФА, 928 мільйонів гривень від продажу і оренди гравців.

338 мільйонів гривень донецький клуб заробив від комерційної діяльності: 275 мільйонів гривень від спонсорства та реклами, 32 мільйонів гривень від продажу квитків і абонементів, 14 мільйонів гривень від продажу атрибутики і 13 мільйонів гривень від ТБ-прав.

У сезоні 2019/20 Шахтар заплатив до державного бюджету України 370,2 мільйона гривень податків. Сума ПДФО склала 317,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, Шахтар вміє аналізувати помилки і ставати краще, на думку Палкіна.