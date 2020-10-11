На думку Йоахіма, у німців усе виходило

Джерело - УАФ.

Збірна Німеччини мала можливість забити більше ніж два голи у ворота України.

Таку думку висловив головний тренер "Бундестім" Йоахім Лев.

"Я хочу привітати свою команду з перемогою. Ми провели чудовий поєдинок, в якому у нас все виходило. За великим рахунком, у суперника не було шансів нас обіграти. При всій повазі до України. Це дуже хороша команда", - заявив коуч.

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"У нас було багато можливостей забити більше, ніж два м'ячі. Наші гравці повністю контролювали хід матчу. Ми зіграли майже ідеально", - сказав Лев

Нагадаємо, Шевченко вважає, що Україна програла гідно.