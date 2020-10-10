Соболь назвав найнебезпечніших гравців збірної Німеччини

У збірної Німеччини є багато кваліфікованих футболістів.

Про це розповів захисник національної збірної України Едуард Соболь.

"Обидва наші майбутні опоненти, Німеччина та Іспанія, — команди дуже сильні з огляду на те, які футболісти з яких чемпіонатів виступають у їхніх складах. Водночас грати проти таких суперників завжди цікаво. Очікуємо від них агресивного, атакувального футболу.

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У німців зараз, як і в нас, іде омолодження команди. У них багато кваліфікованих гравців, наприклад, Лерой Сане, який перейшов до Баварії, Тімо Вернер — нападник Челсі, багато молодих талановитих футболістів", - розповів Соболь.