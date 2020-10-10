У Динамо розраховують на бразильського атакувального півзахисника Клейтона.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Клейтон може грати і справа, і зліва, і в середині поля. Містер за ним дивився. Він був у розібраному стані, тренер його довів до ладу. Сподіваюся, що він нам теж допоможе.

На Бєсєдіна дуже розраховують у клубі. Луческу теж. Премії за ЛЧ? Ще не отримала команда, але отримає", – розповів Суркіс.