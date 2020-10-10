Ізраїльтянину важко вимовляти слова

Джерело - Трибуна.

У колективі донецького Шахтаря є дві основні мови - португальська та російська.

Про це розповів хавбек "гірників" Манор Соломон.

"У колективі дві основних мови - португальська і російська. І практично не використовується англійська. Спочатку було дуже важко перебувати між бразильцями і українцями. У нас завжди був хтось, хто перекладав. Згодом я став більше розуміти португальську і російську. Це допомогло мені в адаптації", - заявив хавбек.

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"Португальська набагато легше мені дається, адже вона близька до англійської. Мені простіше її зрозуміти і розмовляти нею. Тому португальську я знаю краще, ніж російську, яка дуже важка для мене. Іноді мені навіть важко вимовляти слова. Думаю, з часом я буду краще говорити російською", - сказав Соломон.

Нагадаємо, Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів.