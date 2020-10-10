Україна - Німеччина: де і коли дивитися матч Ліги націй

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У 3-му турі Ліги націй збірна України зіграє проти національної команди Німеччини.
Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй
За свою історію українці та німці зустрічались шість разів. Наша національна команда ніколи не вигравала у Бундестім, проте тричі збірні грали внічию.
У турнірній таблиці групи А4 Україна займає другу сходинку і має в активі 3 очки. Німці йдуть третіми з балами. Швейцарці, які набрали 1 очко - четверті. Лідером квартету є національна команда Іспанії в якої 4 пункти.
Пряма трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Німеччина наживо дивіться на нашому сайті.