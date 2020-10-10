Збірна України - збірна Німеччини 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України у напруженому матчі поступилася команді з Німеччини.

90' Остання заміна в матчі: замість Гнабрі догравати буде Гаверц.

90' Увірвався в штрафну суперника Джан з лівого флангу, але впав на газон в боротьбі проти Соболя. Суддя проігнорував цей епізод.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Заміна відбулася в складі збірної Німеччини. Замість Лукаса Клостерманна гру продовжить Емре Джан.

88' Гінтер з правого флангу навісив у центр штрафного, де з льоту пробив Вернер, але точно в руки голкіперу полетів м'яч.

87' Зі штрафного пробив на силу Маліновський в дальній кут, але точності явно не вистачило цьому пострілу.

86' Гінтер зніс у підкаті Зубкова перед своїм штрафним майданчиком. Отримав жовту картку німець за цей фол.

85' Заміна у складі збірної України: замість Сергія Сидорчука на поле вийшов Євген Макаренко.

84' Відмінний пас вирізав Вернер на хід Гнабрі, який вискочив один на один з голкіпером і пробив в дальній кут, але Бущан зміг врятувати свою команду.

82' З лівого флангу закинув Гнабрі в штрафну на Вернера, але того грамотно відтіснив корпусом від м'яча Забарний.

80' Заміна тепер уже в складі німецької команди. Замість Юліана Дракслера гру продовжить Тімо Вернер.

79' Заміна відбулася в складі збірної України. Замість Віктора Коваленка гру продовжить Микола Шапаренко.

77' ГООООЛ! Маліновський забиває! Намагався Ноєр стояти по м'ячу, але Руслан чітко пробив у лівий кут.

76' Пенальті у ворота Німеччини! Увірвався в штрафну суперника Яремчук після пасу від Зубкова, але отримав по ногах від Зюле.

75' М'яко закидав Кроос в штрафну на Дракслера, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

73' З флангу закинув Марлос на хід Зубкову, але того випередив Кімміх і виніс сферу в підкаті за бокову лінію.

71' З флангу низом прострілив Дракслер у штрафну на Гнабрі, але той не зміг пробити по воротах у боротьбі проти Миколенка.

70' Подвійна заміна сталася в складі збірної України: замість Ярмоленка і Циганкова на полі з'явилися Марлос і Зубков.

68' Грамотно підставився на чужій половині поля Коваленко і заробив перспективний штрафний удар для своєї команди.

66' З правого флангу подавав у штрафну Гінтер, але м'яч ледь не залетів у дальню дев'ятку - Бущан перевів на кутовий.

65' Дальнє закидання виконав Маліновський на хід Ярмоленку, але той просто не зміг наздогнати м'яч.

63' Перехопив м'яч у центрі поля Циганков і тут же закинув вперед на Яремчука, але той не зміг відірватися від Гінтера і втратив м'яч.

62' З флангу покотив Клостерманн в центр на Дракслера, який пробив другим дотиком, але набагато вище поперечини полетів м'яч.

60' Маліновський протягнув м'яч до чужого штрафного і віддав на Циганкова, який розхитав захисника і пробив низом, але особливих проблем не приніс цей удар Нойєру.

58' Після навісу з кутового пробив головою з кута воротарського Гінтер, але вкрай неточним вийшов цей постріл.

57' Увірвався в штрафну Дракслер і прострілив уздовж воріт, але Бущан на виході перехопив цей пас.

55' Увірвався в штрафну з флангу Коваленко і прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах.

54' Відверто збивав Кроос перед своїм штрафним Маліновського, жовту картку отримав гравець Реалу.

53' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Горетцка і скинув на хід Клостерманну, але тому пробити не дозволив Забарний.

51' Рюдігер пробив головою з лінії воротарського після навісу від Кімміха, але м'яч полетів слабко і точно в руки голкіперу.

49' Гол! Німеччина подвоює рахунок! Подавав з правого флангу в центр Клостерманн. Тут жахливої помилки припустився Бущан, випустивши м'яч з рук. Горетцка, який був першим на підборі головою вколотив м'яч вже в порожні ворота.

47' З лівого флангу прострілив у центр Яремчук. Тут пробив у дотик Коваленко, але заблокували цей постріл захисники.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Набагато більше Німеччина атакує, але все не виглядає гра нашої збірної так безнадійно, як у матчі проти французів.

45' Одну хвилину додав суддя до першої половини гри.

44' Хальстенберг з лівого флангу покотив в центр на Кроса, але постріл останнього виявився трохи неточним.

42' На чужій половині поля Маліновський прямою ногою зіграв у ногу Кімміху. Суддя показав жовту картку Руслану, який тепер пропустить гру проти Іспанії.

40' Закинув Гінтер у штрафну, куди вривався Гнабрі, але на виході Бущан спокійно забрав м'яч у свої руки.

39' З флангу Соболь закинув на хід Циганкову, але того випередив Клостерманн і виніс головою м'яч в аут.

37' Відібрав м'яч Яремчук у центрі поля і тут же втік у контратаку, але суддя зупинив гру, зафіксувавши фол в атаці.

35' Клостерманн відмінний навіс виконував на лінію воротарського майданчика, де в падінні головою пробив Гнабрі. Неймовірний сейв зміг виконати Бущан, відбивши м'яч на кутовий.

34' Маліновський дальній пас виконував на правий фланг в напрямку Ярмоленка, але той не зміг обробити м'яч і випустив його за межі поля.

33' Пробивав головою метрів з десяти Горетцка після навісу від Кімміха, але вкрай неточним вийшов цей удар.

31' Після пасу від Дракслера пробив метрів з двадцяти Кімміх. У красивому стрибку Бущан потягнув м'яч з-під поперечини.

30' Клостерманн з флангу навісив на дальню штангу, але тут Соболь головою виніс сферу подалі від воріт.

28' Змістився з лівого флангу до лінії штрафної Дракслер і низом пробив по воротах, але точно в руки голкіперу полетіла сфера.

26' Прорвався Ярмоленко по флангу і прострілив низом у штрафну, але тут м'яч перехопив Рюдігер.

25' Втік по правій бровці Караваєв і навісив у центр штрафного, але тут нікого з партнерів не виявилося.

23' Грамотно підставився на чужій половині поля Яремчук і змусив порушити правила суперника.

22' Яремчук пробивав з небезпечної позиції, але м'яч полетів вище воріт.

20' Гол! Пропускає Україна! Підхопив м'яч в чужій штрафній Рюдігер, пройшов до лицьової лінії і прострілив на дальню штангу, де Гінтер у боротьбі з Караваєвим пробив у порожні ворота.

18' Втік по флангу Циганков і з гострого кута пробив по воротах, але м'яч полетів вище поперечини.

17' Відмінним пасом Маліновський виводив Яремчука на ворота суперника, але той не зміг відірватися від Рюдігера і втратив м'яч.

15' У центрі поля отримав по ногах Коваленко від Кімміха. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної України.

14' З правого флангу навісив у штрафну Клостерманн. М'яч звалився з ноги і полетів під поперечину, але все ж врятував свою команду Бущан.

13' Кроос закидав на фланг в напрямку Клостерманна, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

11' Втекли в контратаку українці, протягнув м'яч Циганков, потім передав м'яч Яремчуку, а той віддавав у штрафний майданчик на Ярмоленка, але перехопив цей пас Зюле.

10' Утікав по флангу Ярмоленко після закидання від Сидорчука, але порушив він правила в боротьбі проти Рюдігера.

8' Отримав по ногах Соболь на фланзі від Клостерманна, штрафний для збірної України.

7' На фланзі спробував піти від суперника Ярмоленко, але в боротьбі з Хальстенбергом випустив він м'яч за межі поля.

6' Протягнув по центру до чужого штрафного Гнабрі і пробив по воротах, але Бущан кулаками відбив м'яч у сторону.

5' Діагональний пас виконував Кімміх на лівий фланг, куди вривався Хальстенберг, але його випередив Караваєв і перехопив м'яч.

3' Відірвався від опіки по флангу Ярмоленко і прострілив на дальню штангу, але тут не встиг замкнути Яремчук.

2' Прорвався по лівій бровці Соболь і подав на дальню штангу, але тут пробити Ярмоленку не дозволив Зюле.

1' Матч розпочався!

Тепер на НСК Олімпійському виконується державний гімн України!

Лунає гімн Німеччини.

Команди вийшли на поле!

З'явилася інформація, що на матч Україна - Німеччина були продані усі квитки.

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України прийматие збірну Німеччини в 3 турі групи А4 Ліги Націй УЄФА.

Матч відбудеться у суботу, 10 жовтня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.