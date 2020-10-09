Шевченко пояснив, чому не випустив Шовковського у грі з Францією

Збірній України не потрібна гра легендарних футболістів заради статистики.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Чому у Франції не випустив Шовковського? Ми змушені були включити його в заявку, бо більше не могли заявити на той момент нікого через те, що не встигали зробити новим виконавцям тести. Якби виникла необхідність, Шовковський вийшов би на поле, це було б краще, ніж ставити у ворота польового гравця.

Але про жоден вихід для статистики не могло бути й мови, ця статистика мене не цікавить. Для мене важлива інша статистика — результати команди", - відзначив Шевченко.