Шевченко: Після гри із Францією була серйозна розмова

Гравці збірної України мають відреагувати на поразку від збірної Франції.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Після гри із Францією у нас відбулася серйозна розмова. Незважаючи на складну ситуацію, в якій ми опинилися, гравці, як викликаються до збірної, мають брати відповідальність на себе. 1:7 — це багато, це дуже багато. Тому розмова була дійсно серйозною. Подивимося на реакцію футболістів.

Для всіх футболістів після такої поразки важливо зіграти наступну гру. Так, Бущану непросто, в його ворота залітали неймовірні м’ячі, були рикошети. Таке трапляється, добре, що це відбулося в одному матчі.

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Чи був матч із Францією дійсно необхідним? Так, ми мали його зіграти. Щодо результату, зауважте, що ми не маємо такого вибору гравців, як провідні європейські збірні. Якщо ми втрачаємо одного-двох основних гравців — це вже проблема. А у Франції випало набагато більше", - відзначив Шевченко.