Попов та Сікан у старті збірної України U-21 на матч відбору Євро-2021

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-21 в рамках відбору на чемпіонат Європи 2021 року зіграє із командою Румунії.
Став відомий стартовий склад українців:
Україна: Різник, Дубінчак, Попов, Сирота, Вантух, Батагов, Бондаренко, Булеца, Луньов, Назаренко, Сікан
Запас: Нещерет, Бражко, Білошевський, Лебеденко, Швецов, Чех, Цітаішвілі, Скорко, Топалов
Румунія U-21: Влад – Харуц, Пашкану, Гіце, Опруц – Олару, Марін, Чобану – Ман, Костаке, Мецан
Запасні: Айоані, Бобок, Белуце, Дрегуш, Моруцан, Ганя, Кимпану, Іту, Дрегушін
Матч відбудеться у Києві на Оболонь-Арені, початок о 18:30.
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Стартовий склад молодіжної збірної України 💙💛 ⠀ #U21 #УАФ #МиЗбірна #МолодіжнаЗбірнаУкраїни #МолодіжнаЗбірнаУкраїни_УАФ