Попов та Сікан у старті збірної України U-21 на матч відбору Євро-2021

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 в рамках відбору на чемпіонат Європи 2021 року зіграє із командою Румунії.

Став відомий стартовий склад українців:

Україна: Різник, Дубінчак, Попов, Сирота, Вантух, Батагов, Бондаренко, Булеца, Луньов, Назаренко, Сікан

Запас: Нещерет, Бражко, Білошевський, Лебеденко, Швецов, Чех, Цітаішвілі, Скорко, Топалов

Румунія U-21: Влад – Харуц, Пашкану, Гіце, Опруц – Олару, Марін, Чобану – Ман, Костаке, Мецан

Запасні: Айоані, Бобок, Белуце, Дрегуш, Моруцан, Ганя, Кимпану, Іту, Дрегушін

Матч відбудеться у Києві на Оболонь-Арені, початок о 18:30.