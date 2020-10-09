Під підозрою на COVID-19 14 футболістів і 4 співробітники клубу з Липової Долини

Джерело - Sport Arena.

Матч Альянсу і Металіста 1925 у 6 турі Першої ліги буде перенесений через спалах коронавірусу в господарів.

Про це повідомляє Sport Arena.

Під підозрою на COVID-19 14 футболістів і 4 співробітники клубу з Липової Долини.

Таким чином, буде перенесений другий матч Альянсу в новому сезоні: в 5 турі його зустріч з Кристалом відклали через коронавірус у херсонському клубі.

У 6 турі Першої ліги не відбудеться вчасно матч ВПК-Агро і Вереса - через спалах коронавірусу у господарів.

Раніше, у Металіста 1925 змінилися власники.