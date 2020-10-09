Луческу: Знав, що Пірло стане тренером, як і Сімеоне

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло може стати великим тренером як Жузеп Гвардіола або Зінедін Зідан.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Знав, що Пірло стане тренером, як і Дієго Сімеоне, якого я тренував в Пізі. Чи не здивований, що він почав свою тренерську кар'єру саме в Ювентусі. Клуб вибрав його і буде підтримувати. Дуже радий за нього.

Він може стати як Жузеп Гвардіола або Зінедін Зідан. У Андреа був чемпіонський характер, як у гравця, і він може стати великим тренером", - зазначив Луческу.