Сабо: Наші гравці літають в хмарах, матч із Францією показав їх рівень

Збірна України у матчі з Францією не мала була грати у відкритий футбол.

Про це заявив відомий тренер Йожеф Сабо.

"Для збірної України 7:1 - це забагато. Явна перевага суперника. Нехай молоді гравці подивляться за собою, на якому вони рівні. Вони літають в хмарах, а ця гра показала на якому вони рівні. Багато з них грають закордоном, тому що не підійшли ні Динамо, ні Шахтарю.

Наша збірна може на рівні грати з чехами і словаками, а з командами рівня Іспанії, Італії, Франції вже важкувато, не доросли. У французів, як і у нас, теж були новачки.

Можна сказати, що Бущана поставили на розтерзання. Ще повинні були забивати, але він рятував, вгадував. Не можна його звинувачувати, як і інших хлопців. Гол Мбаппе показав, які ми злякані, чи що. Коли він на швидкості прорвався і забив. Наші навіть озирнутися не встигли.

Матч з Німеччиною? Якщо вони виставлять своїх найкращих гравців, то ми програємо. Все залежить від складу німців. Навіть в експериментальному складі ця збірна дуже сильний суперник.

Якщо взяти досвід Луческу, який застосував потрібну тактику в важливих матчах - це дало результат. З цим складом ми не повинні грати у відкритий футбол. Не вийде", - сказав Сабо.