Сербія вибила Норвегію, перемоги Словаччини Шотландії. Результати плей-оф кваліфікації Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Відбулися півфінальні матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи 2020.
Чемпіонат Європи-2020
Кваліфікація, Плей-оф
Півфінал, 08 жовтня
Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія 1:1 (3:4 після пенальті)
Голи: 1:0 – 14 Круніч, 1:1 – 53 Макгінн
Норвегія – Сербія 1:2 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 – 82 Мілінкович-Савич, 1:1 – 88 Норманн, 1:2 – 103 Мілінкович-Савич
Словаччина – Ірландія 0:0 (4:2 після пенальті)
Шотландія – Ізраїль 0:0 (5:4 після пенальті)
Нагадаємо, Грузія обіграла Білорусь у плей-оф кваліфікації на Євро-2020.