 Визначено найкращого гравця Динамо у вересні | Футбол | Champion.com.ua
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Визначено найкращого гравця Динамо у вересні

Сьогодні 13:15 570 0
Шапаренко став найкращим гравцем місяця
Визначено найкращого гравця Динамо у вересні
#Динамо, #Шапаренко

Джерело - ФК Динамо.

У голосуванні за найкращого гравця київського Динамо за підсумками вересня переміг півзахисник Микола Шапаренко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого місяця динамівці провели шість офіційних матчів у чемпіонаті України та кваліфікації до Ліги чемпіонів. У Favbet Лізі київська команда зустрічалася з Десною (0:0), ФК Львів (3:1) та Минаєм (4:0), а у Лізі чемпіонів провела матч із нідерландським АЗ (2:0) та двоматчеве протистояння з бельгійським Гентом (2:1 та 3:0).

Після кожної офіційної гри Динамо проводилися голосування за найкращого гравця матчу. За підсумками всіх вересневих опитувань була сформована п’ятірка номінантів на звання Favbet гравець місяця. До неї увійшли: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Карлос де Пена, Георгій Бущан і Віталій Миколенко.

У підсумковому голосуванні за найкращого футболіста київського “Динамо” у вересні взяли участь майже три тисячі респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів - більше половини - за Миколу Шапаренка. В активі 22-річного хавбека - гол у ворота Львова та результативний удар у поєдинку з АЗ, окрім того - дві гольові передачі у зустрічах зі Львовом та Минаєм. 

Другим став Віталій Буяльський, на рахунку якого гол Генту та дві результативні передачі у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів. А замкнув трійку Георгій Бущан, який провів у вересні чотири сухих матчі.

ТОП-5 гравців Динамо у вересні на думку вболівальників:

1. Шапаренко - 51%

2. Буяльський - 18%

3. Бущан - 16%

4. Де Пена - 12%

5. Миколенко - 3%

Раніше, Суркіс заблокував трансфер Асамоа у Динамо.

Нагадаємо, Бразилець не потрапив у Динамо через правила реєстрації гравців в Україні.

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