Арсенал не включить Езіла до заявки на Лігу Європи

31-річний півзахисник перестав отримувати ігровий час

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не включить Месута Езіла в заявку команди для участі в матчах Ліги Європи.

Про це повідомляє Football London.

Також в список не потрапить захисник Сократіс Папастатопулос. Найближчим часом лондонці опублікують заявку.

Відзначимо, що Езіл останній матч провів у березні 2020 року. 32-річний Папастатопулос також пропустив старт нинішнього сезону.

У груповому раунді Ліги Європи Арсенал зіграє з Рапідом, Мольде та Дандолком.

Раніше, Арсенал купив півзахисника Атлетіко.