Арсенал не включить Езіла до заявки на Лігу Європи

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета не включить Месута Езіла в заявку команди для участі в матчах Ліги Європи.
Про це повідомляє Football London.
Також в список не потрапить захисник Сократіс Папастатопулос. Найближчим часом лондонці опублікують заявку.
Відзначимо, що Езіл останній матч провів у березні 2020 року. 32-річний Папастатопулос також пропустив старт нинішнього сезону.
У груповому раунді Ліги Європи Арсенал зіграє з Рапідом, Мольде та Дандолком.
Раніше, Арсенал купив півзахисника Атлетіко.