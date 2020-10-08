Левченко: Немає претензій до гравців, які грали проти Франції

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі з Францією (1:7) гравці української національної команди отримали колосальний досвід.
Про це заявив ексгравець збірної України Євген Левченко.
"В цілому, у мене немає претензій до гравців, які грали проти Франції. Так, 7:1, так, був мандраж, помилки і різниця в класі. Але плюс - намагалися грати, молодь отримала колосальний досвід, і я сподіваюся, що тренерський штаб зробить акцент на позитивних моментах", - зазначив Левченко.
В целом, у меня нет претензий к игрокам, которые играли против Франции. Да 7:1, да был мандраж, ошибки и разница в классе. Но плюс- пытались играть, молодёжь получила колоссальный опыт и я надеюсь, что тренерский штаб сделает акцент на позитивных моментах.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 7, 2020