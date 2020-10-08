Левченко: Немає претензій до гравців, які грали проти Франції

У контрольному матчі з Францією (1:7) гравці української національної команди отримали колосальний досвід.

Про це заявив ексгравець збірної України Євген Левченко.

"В цілому, у мене немає претензій до гравців, які грали проти Франції. Так, 7:1, так, був мандраж, помилки і різниця в класі. Але плюс - намагалися грати, молодь отримала колосальний досвід, і я сподіваюся, що тренерський штаб зробить акцент на позитивних моментах", - зазначив Левченко.