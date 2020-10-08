У збірній України було кілька моментів, які могли хоч якось поліпшити ситуацію за рахунком у контрольному матчі з Францією (1:7).

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Потрапляючи в таку ситуацію [ослаблений склад збірної], я можу сказати, що гравці поставилися до матчу з усією серйозністю. Ті, хто вийшов на поле, намагалися грати. Сьогодні неможливо порівнювати нашу команду з Францією. Якісь епізоди були хорошими. Особливо початок другого тайму. Сьогодні відбувся збіг обставин. Франція – чемпіон світу і одна з кращих команд. Ми не змогли привезти свій найкращий склад, щоб хоч якось з ними конкурувати.

Футбол складається з епізодів. У нас було кілька моментів, які могли хоч якось поліпшити ситуацію за рахунком. Ми влучили у штангу, був вихід сам на сам. Щось ми створювали і могли це реалізувати. Для глядачів було б цікаво побачити ще кілька м'ячів", - зазначив Шевченко.