Легендарний Паненка у важкому стані потрапив у реанімацію

Знаменитий чеський футболіст минулого Антонін Паненка у важкому стані був доставлений в реанімацію відділення лікарні.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу Богеміанс.

71-річний Паненка відомий завдяки своєму знаменитому одинадцятиметровому удару у післяматчевій серії пенальті фінального матчу чемпіонату Європи 1976 року з командою ФРН. Футболіст відправив м'яч "парашутом" по центру воріт і приніс своїй команді золоті медалі континентальної першості.

#OTD at Euro 1976, the ‘Panenka’ was born 🇨🇿



Since butchered by you and all your mates at 7-a-side pic.twitter.com/5ZJJkpOm2m