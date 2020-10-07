Легендарний Паненка у важкому стані потрапив у реанімацію

Легендарний футболіст перебуває у важкому стані

Джерело - Чемпіон.

Знаменитий чеський футболіст минулого Антонін Паненка у важкому стані був доставлений в реанімацію відділення лікарні.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу Богеміанс.

"Антонін Паненка сьогодні у важкому стані потрапив до реанімації, де його підключили до приладів. Поки ми не будемо коментувати його стан", - йдеться в повідомленні.

71-річний Паненка відомий завдяки своєму знаменитому одинадцятиметровому удару у післяматчевій серії пенальті фінального матчу чемпіонату Європи 1976 року з командою ФРН. Футболіст відправив м'яч "парашутом" по центру воріт і приніс своїй команді золоті медалі континентальної першості.