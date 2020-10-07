Легендарний Паненка у важкому стані потрапив у реанімацію

Джерело - Чемпіон.
Знаменитий чеський футболіст минулого Антонін Паненка у важкому стані був доставлений в реанімацію відділення лікарні.
Про це повідомляє пресслужба чеського клубу Богеміанс.
"Антонін Паненка сьогодні у важкому стані потрапив до реанімації, де його підключили до приладів. Поки ми не будемо коментувати його стан", - йдеться в повідомленні.
71-річний Паненка відомий завдяки своєму знаменитому одинадцятиметровому удару у післяматчевій серії пенальті фінального матчу чемпіонату Європи 1976 року з командою ФРН. Футболіст відправив м'яч "парашутом" по центру воріт і приніс своїй команді золоті медалі континентальної першості.
#OTD at Euro 1976, the ‘Panenka’ was born 🇨🇿— Mirror Football (@MirrorFootball) June 20, 2019
Since butchered by you and all your mates at 7-a-side pic.twitter.com/5ZJJkpOm2m