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Шахтар може повернутися до тренувань вже у п'ятницю

Вчора 21:58 716 0
Гравці Шахтаря можуть відновити тренування
Шахтар може повернутися до тренувань вже у п'ятницю
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

У разі здачі негативних тестів Шахтар може повернутися до тренувань.

Про це розповів начальник медичної служби донецького клубу Артур Глущенко.

"У понеділок ми проводили тестування з метою визначити, чи є у нас хворі, крім виявлених в збірній. Результати негативні, нових хворих немає. А основне тестування відбудеться в четвер, коли буде витриманий хоча б мінімальний інкубаційний період контактних осіб нашої команди з зараженими коронавірусом гравцями. За його підсумками в четвер буде прийматися рішення про тренувальний процес.

Якщо нових виявлених випадків в Шахтарі не буде, наскільки ймовірно повернення команди до тренувань? Якщо так, то, думаю, вже в п'ятницю ми приступимо до тренувального процесу", - розповів Глущенко.

Нагадаємо, Шахтар дозаявив двох футболістів.

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