Наполі покарають за неявку на матч з Ювентусом

Скандальний матч Серії А все ж відбудеться

З Наполі знімуть одне очко за неявку на матч із Ювентусом, проте матч відбудеться.

Про це повідомляє Football Italia.

Наполі не поїхав на матч через заборону місцевих органів охорони здоров'я, які турбуються про здоров'я команди.

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Федерація футболу Італії не сумнівається в компетенції комісії з охорони здоров'я провінції, проте футбольне керівництво бентежить той факт, що заборона на поїздку була виписаний після дзвінка президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса, а Салернітану (Серія В), де було також двоє хворих футболістів, заборону на виїзд у Верону на матч з К'єво не видали.

У зв'язку з цим ФФІ готова перенести матч Ювентус - Наполі на більш пізній термін, але за умови зняття з гостей одного очка за порушення регламенту.