Шовковський відреагував на можливе відновлення кар’єри у збірній України

Олександр Шовковський прокоментував потрапляння у заявку збірної України

Тренер і за сумісництвом воротар національної збірної України Олександр Шовковський надіється, що йому не доведеться виходити на матч із Францією.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Перш за все хочу сказати, що це виглядає, мабуть, трохи сенсаційно. Але ситуація могла б бути смішною, якби не була насправді такою прикрою для нашої команди. Три воротарі здали позитивні тести на коронавірус… Тому було ухвалено рішення включити мене до заявки на матч із Францією. Я свою фізичну форму підтримую завжди, але впевнений, що Георгій Бущан свиню не підкладе, і виходити на поле мені не доведеться. А Андрій Пятов усе-таки з нами, нехай і не фізично. У мене його воротарські рукавички. Саме їх я вдягнув учора на тренуванні. Свою кар’єру я завершив наприкінці 2016 року. Після того у 2017-му зіграв на турнірі легенд у Казахстані. Це був останній раз, коли я вдягав свої рукавички. У січні 2018 року прооперував пальці на правій руці — у мене були розірвані сухожилля. Після того, у принципі, рукавички не вдягав", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, легендарний голкіпер потрапив до заявки збірної України на матч з Францією