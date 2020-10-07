УАФ обгрунтувала внесення Шовковського до заявки збірної України

Легендарний голкіпер може зіграти у разі позитивного ПЛР-тесту у Бущана

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України не розглядає Олександра Шовковського як обов’язкового учасника матчу з Францією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна.

Олександр Шовковський завершив професійну кар’єру гравця у грудні 2016 року, однак підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводячи індивідуальні тренування.

Вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його сьогодні вранці, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі.

Результати сьогоднішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16-ї години за Києвом.