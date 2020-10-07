Кобін: Кополовець зараз мертвий, але думає, що ще у порядку

Михайло Кополовець має добре тренуватися і як наслідок може ще зіграв в УПЛ.

Про це заявив головний тренер команди Василь Кобін.

"Копа - глухар, але він думає, що ще в порядку. Якщо чесно, то це мене бісить. Є свій час, він пройшов. Він хоче, у нього бажання величезне. Але він ще не до кінця зрозумів, що бажання з можливостями часто не збігаються.

Якщо Кополовець буде добре тренуватися, то мені доведеться його десь поставити. Зараз він мертвий. Я відразу сказав, що не дай Бог ти прийдеш до мене і почнеш заливати: Я хочу грати, я кращий за когось... Тут не буде такого. Якщо ти так хочеш говорити, то на, будь ласка, свисток, секундомір, і йди тренуй команду, став себе до складу", - сказав Кобін.