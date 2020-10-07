 Кобін: В Україні за 5 тисяч гривень чесно ніхто судити не буде | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: В Україні за 5 тисяч гривень чесно ніхто судити не буде

Сьогодні 13:15 721 0
На думку фахівця Українським арбітрам потрібно терміново піднімати зарплату
Кобін: В Україні за 5 тисяч гривень чесно ніхто судити не буде
#Кобін, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Арбітр УПЛ повинен отримувати від 5 до 10 тисяч доларів на місяць.

Про це заявив головний тренер Миная Василь Кобін.

"В Україні за 5 тисяч гривень чесно ніхто судити не буде. Будуть завжди шукати бабки на стороні, будуть дзвонити президентам, віце-президентам, спортивним директорам, тренерам: Дайте трохи грошей, щоб ми вам допомогли.

А в УПЛ зарплата 12 тисяч гривень, це теж ненормально. Людині ж треба форму підтримувати, сходити на фітнес, побігати, якісь кросівки купити. Тим більше, є сім'ї, діти, ми про це навіть не говоримо.

Поточна ситуація - це нереально, це ненормально. Я вважаю, що суддя УПЛ повинен отримувати мінімум 5, до 10 тисяч доларів на місяць. Щоб він був об'єктивним і не кидався на всі боки. Цього достатньо. Це хороша зарплата, щоб сім'я з 3-4 осіб комфортно жила в будь-якій точці України.

Арбітр повинен мати право на відпочинок, тому що це величезний стрес, коли ти судиш гру, а тебе одна команда парафінить, інша команда парафінить, а коли повний стадіон, то ще й вболівальники ***сосять. Це ж у них стрес божевільний", - сказав Кобін.

Раніше, Минай зіграв внічию з Інгульцем.

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