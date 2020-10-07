Джерело - ТК Футбол.
Команда Олександрія була розпущена на самоізоляцію після матчу з Олімпіком.
Про це заявив директор клубу Дмитро Кітаєв.
"Ми зараз чекаємо результати тестів, тому що ще не всі прийшли. Коли були отримані позитивні результати тестування деяких гравців, ми відразу ж сповістили всі необхідні служби. Команда була розпущена після гри з Олімпіком.
Всі на самоізоляції і проходять тести. На цей час підтверджено коронавірус у шести гравців", - сказав Кітаєв.
Точно відомо, що серед хворих є воротар Юрій Паньків, чий тест підтвердили в збірній України.
Нагадаємо, в Олександрії стався спалах коронавірусу.