Шовковський натякнув на повернення у ворота збірної України

Джерело - Чемпіон.
Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський готовий вийти на поле у товариському матчі проти Франції.
Про це розповів сам тренер у Facebook.
"Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того як відновив на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини заставляють!!!
Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє...
І нехай з вами завжди буде t36.6", - розповів Шовковський.
У розпорядженні головного тренера збірної України Андрія Шевченка залишився тільки один воротар - Георгій Бущан.
Раніше голкіпери Андрій Пятов, Олександр Паньків і Андрій Лунін здали позитивні тести на коронавірус.