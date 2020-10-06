Шовковський натякнув на повернення у ворота збірної України

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський готовий вийти на поле у товариському матчі проти Франції.

Про це розповів сам тренер у Facebook.

"Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того як відновив на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини заставляють!!!

Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє...

І нехай з вами завжди буде t36.6", - розповів Шовковський.

У розпорядженні головного тренера збірної України Андрія Шевченка залишився тільки один воротар - Георгій Бущан.