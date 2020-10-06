 Ярмоленко: Україна буде грати проти однієї із найкращих збірних світу | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко: Україна буде грати проти однієї із найкращих збірних світу

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Андрій Ярмоленко прокоментував гру проти збірної Франції
Ярмоленко: Україна буде грати проти однієї із найкращих збірних світу
#Ярмоленко, #Україна, #Франція

Джерело - uaf.ua.

Збірна України намагатиметься показати гарний футбол проти Франції.

Про це розповів вінгер національної команди Андрій Ярмоленко.

"Ми розуміємо, що будемо грати проти однієї із найкращих збірних світу. Бажаємо перевірити себе на тлі такого суперника та показати свій футбол, порадувати уболівальників гарною грою та результатом.

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Завтра я постараюся виконати на полі всі ті завдання, які поставить мені тренерський штаб, віддам всі сили. А з приводу того,  що будуть нові гравці скажу, що молодих футболістів не просто так викликали, вони заслужили це своєю грою у клубах. У них є чудові ігрові якості, і ця гра допоможе їм розвиватися в майбутньому", - розповів Ярмоленко.

Раніше, Шевченко назвав головну зірку збірної Франції.

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