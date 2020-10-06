Динамо видалило інформацію про трансфер Белуце на прохання Брайтона

Динамо не оголошує про трансфер гравця на прохання клубу АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Брайтон попросив Динамо не поспішати оголошувати про перехід румунського півзахисника Тудора Белуце.

Про це повідомляє ШАХ и ШАХ

"По румунові ситуація наступна. Він підписаний, але на прохання Брайтона інформація поки притримується", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 06 жовтня, пресслужба київського клубу оголосила про перехід гравці Брайтона. Однак згодом новину про трансфер видалили із сайтів та із всіх соцмереж.

Раніше повідомлялося, що трансфер Белуце у Динамо затримується через відмову Суркіса доплачувати агентам.

Нагадаємо, Динамо підписало контракт із Клейтоном.