Динамо видалило інформацію про трансфер Белуце на прохання Брайтона

Джерело - Чемпіон.
Брайтон попросив Динамо не поспішати оголошувати про перехід румунського півзахисника Тудора Белуце.
Про це повідомляє ШАХ и ШАХ
"По румунові ситуація наступна. Він підписаний, але на прохання Брайтона інформація поки притримується", — йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 06 жовтня, пресслужба київського клубу оголосила про перехід гравці Брайтона. Однак згодом новину про трансфер видалили із сайтів та із всіх соцмереж.
Раніше повідомлялося, що трансфер Белуце у Динамо затримується через відмову Суркіса доплачувати агентам.
Нагадаємо, Динамо підписало контракт із Клейтоном.