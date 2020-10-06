Олександрія оголосила про перехід Вантуха та Бондаренка

Джерело - fco.com.ua.
Олександрія оголосила про підписання українських захисників Романа Вантуха і Валерія Бондаренка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб орендував гравців до кінця цього сезону.
Вантух є гравцем Динамо. Минулий сезон він провів в оренді в Олімпіку і Олександрії. Потім повернувся в київський клуб, але не зміг закріпитися в основі.
Валерій Бондаренко минулий сезон провів у Португалії за Вікторію Гімарайнш. Права на футболіста належать Шахтарю.
Нагадаємо, в Олександрії стався спалах коронавірусу.