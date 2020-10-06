Олександрія оголосила про перехід Вантуха та Бондаренка

Олександрія орендувала двох гравців

Олександрія оголосила про підписання українських захисників Романа Вантуха і Валерія Бондаренка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб орендував гравців до кінця цього сезону.

Вантух є гравцем Динамо. Минулий сезон він провів в оренді в Олімпіку і Олександрії. Потім повернувся в київський клуб, але не зміг закріпитися в основі.

Валерій Бондаренко минулий сезон провів у Португалії за Вікторію Гімарайнш. Права на футболіста належать Шахтарю.

Нагадаємо, в Олександрії стався спалах коронавірусу.