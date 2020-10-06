Джерело - football.ua.
Півзахисник Пеньяроля Факундо Пеллістрі перейшов у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Уругвайський вінгер поставив підпис під п'ятирічним контрактом з червоними дияволами. Сума трансферу склала 8,5 млн євро.
Пеллістрі є вихованцем Пеньяроля, дебютувавши в першій команді в серпні 2019 го. Всього в футболці чорно-золотих 18-річний гравець провів 37 поєдинків, відзначившись двома голами та чотирма асистами.
Раніше повідомлялося, що гравцем Манчестер Юнайтед став Едінсон Кавані.