Арбітр Віктор Копієвський припустився помилки, яка вирішила долю матчу 5-го туру української Прем'єр-ліги Колос - Маріуполь (1:0).

Про це заявив відомий у минулому арбітр Мирослав Ступар.

"Фол був, але стався він приблизно за метр до штрафного майданчика. Копієвський подивився на Висоцького, той йому, думаю, підказав, що порушення було в карній зоні. Принаймні, так можна судити з огляду на те, що асистент став на лінію воріт.

Але всю відповідальність звалювати тільки на асистента неправильно. Копієвський відстав від епізоду - і це вже його вина. Якби він перебував в епіцентрі подій, якби прочитав епізод, то бачив би, де відбулося порушення. Асистент повинен виручити колегу, коли може, але головним все одно залишається арбітр в полі", - сказав Ступар.