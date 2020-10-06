Португальський клуб виплатить каталонцям 2 мільйони євро

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка орендувала у Барселони французького захисника Жан-Клера Тодібо на наступні два сезони.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Португальський клуб візьме на себе зарплату футболіста та виплатить каталонцям 2 мільйони євро з можливістю подальшої купівлі гравця за 20 мільйонів євро.

Французький захисник перейшов в Барселону під час зимового трансферного вікна в сезоні 2018/19 і дебютував у першій команді в стартовому складі в матчі проти Уески. Він був в команді переможців Ла Ліги 2018/19. У другій половині сезону 2019/20 Тодібо грав у оренді у Шальке-04.

Jean-Clair Todibo ► Welcome to SL Benfica - Amazing Skills | 2020 HD 😍😍 pic.twitter.com/7EXSdz3CGd — SL Benfica (@slbenfica_en) October 5, 2020

Раніше, Тодібо міг перейти до Фулгема.